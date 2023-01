Maggie Maurer, la modella allatta il figlio nel backstage della sfilata di Schiaparelli: lo scatto virale

Un'immagine che in poche ore ha fatto il giro del web: la modella 32enne Maggie Maurer, subito dopo aver sfilato per Schiaparelli allatta il figlio neonato dietro le quinte del defilé parigino. Ha ancora il viso dipinto d'oro e si è appena spogliata del modello portato in passerella. Coperta da un accappatoio e una mantellina di cellophane, dà il seno al suo piccolo e sui social condivide lo scatto con un semplice hashtag: #mommy.

Lo scatto diventato virale

Un'immagine rimbalzata su Instagram e commentata centinaia di migliaia di volte: perché si è mamme sempre, anche al lavoro, anche durante uno degli eventi più glamour della Haute couture. Un'immagine, quella di Maggie, che colpisce ancora di più proprio perché arriva negli stessi giorni in cui un'altra mamma ha perso il suo bambino dopo essere stata lasciata sola in ospedale.

Lo sguardo sognante, il bimbo con un completino a fantasia panda tra le braccia. «Guardate che cosa meravigliosa può fare il corpo femminile», commentano sui social: guardate cosa può fare una donna, madre, pochi minuti dopo aver sfilato tra teste di lupi e giaguari al fianco di Naomi e Irina. «Questa è l'unica cosa che conta», commentano sui social. E forse è davvero così.