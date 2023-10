Mister Pella Pazzo morto, chi era il tiktoker napoletano: lascia moglie e tre figli piccoli

L'ultimo video caricato su Tiktok 7 ore fa. Poi due filmati della moglie e figli, ma di lui nulla. Mister Pella Pazzo, tiktoker napoletano da oltre 1 milione di follower, è morto stroncato da un infarto. Lorenzo Delle Femine, questo il suo vero nome.

Mister Pella Pazzo, morto il tiktoker Lorenzo Delle Femmine: stroncato da un infarto a 40 anni

Chi era

Sul suo profilo mostrava la sua vita di ogni giorno.

La malattia e il ricovero

Di recente era stato ricoverato in ospedale e il suo stato di salute ha preoccupato i suoi fan, la risposta è arrivata dalla moglie che, però, non ha dato buone notizie. "Buongiorno a tutti. Lorenzo al momento non sta molto bene. Manda un bacio a tutti". Poi il triste annuncio.