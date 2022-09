Tyson malato, Iron Mike: «Soffro di sciatica, a volte non riesco neanche a parlare»

Mike Tyson sta male. Ha rivelato di soffrire di sciatica in una forma particolarmente grave. L'ex campione del mondo dei pesi massimi di pugilato è uscito allo scorperto dopo che molte voci sul suo stato di salute erano circolate dopo la pubblicazione di alcune foto che lo mostravano in aeroporto su una sedia a rotelle.

Mike Tyson: «Morirò presto, le macchie sul viso mi ricordano che la fine è vicina»

L'INTERVISTA

Tyson ha cercato di fare chiarezza e bloccare le speculazioni in un'intervista a Newsmax TV. «Ho la sciatica, ogni tanto "divampa". E quando si presenta in forma acuta non riesco nemmeno a parlare. Grazie a Dio è l'unico problema di salute che ho», ha raccontato. La sciatica colpisce le terminazioni nervose nel corpo, Tyson sembra soffrire di complicazioni legate alla schiena. E "Iron Mike" fu costretto a ritirarsi dal ring nel 2005 proprio a causa di problemi alla schiena.

I PROBLEMI DI SALUTE

A lungo le sue condizioni di salute hanno destato preoccupazioni. Nella sua vita vissuta "al massimo", il 56enne ha avuto problemi di droga e anche la sua attività professionistica sul ring hanno sempre destatato molti timori per la salute a lungo termine. Lo stesso Tyson aveva detto con il suo podcast Hotboxin che non credeva di avere ancora molto tempo per vivere. «Moriremo tutti un giorno, naturalmente. Poi, quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso...», si era confessato.