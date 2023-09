Mietta e quella confessione che ha emozionato i fan

Giovedì 28 Settembre 2023, 11:07

Mietta, il cui vero nome è Daniela Miglietta, ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico sin dall'infanzia. Questa informazione è stata resa pubblica solo di recente, quando la cantante ha deciso di condividere il suo passato in televisione, in una delle interviste concesse a Silvia Toffanin, per Mediaseta, e Pierluigi Diaco, in Rai. Mietta, diventata famosa grazie al successo di "Vattene Amore" con Amedeo Minghi, ha spiegato che i primi attacchi di panico sono iniziati durante la separazione dei suoi genitori quando aveva 12 anni. Affrontare queste crisi è stato difficile all'inizio, ma Mietta ha mostrato grande determinazione nel comprenderne l'origine, che probabilmente è legata alla sua ipersensibilità.