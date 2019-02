Michelle Hunziker, post di San Valentino per il marito Tomaso: «Guardarci, affrontando i nostri mostri insieme...»

Michelle Hunziker e la romantica dedica a Tomaso Trussardi. Nel giorno di San Valentino, la conduttrice svizzera ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la vede ritratta accanto al marito, accompagnata da toccanti parole d'amore.

Ecco il contenuto del tenero post, che è un vero e proprio inno all'amore: «Oggi più che mai, in una società che si è quasi dimenticata cosa vuol dire “camminare” insieme, ridere insieme, soffrire insieme... Guardarci, ascoltarci, affrontando i “mostri” che abbiamo dentro cercando di superarli insieme, facendoci aiutare da chi amiamo superando l’orgoglio e la pesantezza del volere apparire sempre perfetti. Non è vero che possiamo tranquillamente fare a meno dell’Amore, come ci diciamo per autoconvincerci che siamo “emancipati” e moderni. Esiste il periodo in cui si pedala in solitudine per vari motivi, ma esiste anche il momento della condivisione e dell’investimento a lungo termine... il più importante... quello che farà sì che un giorno le persone ti possano guardare con ammirazione e chiederti: 50 anni di matrimonio??? Ma come avete fatto....Resistenza, Resilienza e tanto tanto Amore! Buon San Valentino vi amoooooooooooooo!».



Neanche a dirlo, in poche ore lo scatto ha superato i 122mila like. Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi possono godersi