Harry e Meghan, l'esperta di linguaggio del corpo: «Il principe è chiuso e intrappolato»

Meghan Markle , ansia per il principe Harry: «È chiuso e intrappolato...». A poche ore dalla diffusione del video in cui il principe Harry e Meghan Markle hanno parlato del Commonwealth e della necessità di riconoscere gli errori del passato coloniale (mettendo in grave imbarazzo la regina Elisabetta), scatta l'allarme sulla situazione del secondogenito di Lady Diana.

Come riporta il Daily Mail, l'esperta di linguaggio del corpo, Judy James, avrebbe affermato: «Il principe sembrava imbarazzato e in alcuni momenti guardava a terra mentre parlava. Inoltre la sua collocazione nel lato opposto all'inquadratura, lo faceva apparire come intrappolato».

E aggiunge: «L'inquadratura mostra Meghan quasi nel centro della ripresa, in grado di utilizzare lo spazio che ha alla sua sinistra per gesticolare e permettere alla sua passione di essere illustrata mentre parla. Harry invece sembra leggermente intrappolato su un lato, senza spazio per gesticolare né per parlare. A differenza di sua moglie Meghan Markle che adotta il solido sguardo che suggerisce l'ascolto attivo e la devozione mentre parla, Harry sembra anche un po' imbarazzato, guardando alla sua destra e fuori tiro mentre parla prima di guardare il pavimento».

I fan del principe Harry si sono scatenati su Twitter rilanciando l'hashtag #FreePrinceHarry. «Harry sembrava un ostaggio costretto a leggere righe preparate, mentre Meghan stava felicemente buttando l'intera eredità reale in un tritacarne», scrivono i follower.

Ultimo aggiornamento: 22:47

