Meghan Markle licenziata da Spotify sarà la testimonial di Dior? Il contratto sarebbe già pronto

Venerdì 23 Giugno 2023, 12:28

Meghan Markle, nonostante la rottura del suo contratto multimilionario con Spotify, sarebbe determinata a continuare la sua ascesa verso la fama. La duchessa starebbe cercando una nuova strada per raggiungere i suoi obiettivi, e sembra averla trovata auspicando di diventare la nuova testimonial di Dior. Grazie all'agenzia di talenti William Morris Endeavor, una delle più influenti nel mondo dello spettacolo, Meghan sta cercando di reinventarsi a Hollywood. Essendo diventata "l'argomento del momento", la nota casa di moda francese sarebbe interessata a farla diventare il volto pubblico del marchio e si dice che il contratto sia già pronto. Nel frattempo, circolano accuse nei confronti della duchessa riguardo alle interviste false nel suo podcast su Spotify. Secondo quanto riportato dal New York Post, alcune interviste sarebbero state condotte da membri dello staff, registrando successivamente la voce di Meghan per aggiungere le domande.

