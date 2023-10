Meghan Markle, l'abbraccio che emoziona il pubblico

Meghan Markle è apparsa in un video per i Giochi Invictus dove la si vede arrivare in una casa per famiglie di militari. La Duchessa di Sussex ha visitato la Fisher House Foundation a Los Angeles, un'organizzazione benefica che fornisce alloggi alle famiglie mentre i parenti si trovano in ospedale. Questo è avvenuto un giorno prima della partenza per Dusseldorf il mese scorso. La Fondazione Fisher House è uno dei principali sponsor dei Giochi Invictus, creando case vicino ai centri medici militari in tutto il mondo per fornire alloggio alle famiglie.

Duchess Meghan has narrated a video for @FisherHouseFdtn—a nonprofit which builds comfort homes for military and veteran families to stay while a loved one is in hospital—about the power of recovery. It was screened today at the latest in a series of @WeAreInvictus webinars. pic.twitter.com/KcmVxRRVdx

— Omid Scobie (@scobie) October 9, 2023