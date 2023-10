Kate, William e le liti con Camilla, Re Carlo organizza un incontro segreto con il figlio: «Smettetela di giudicarmi»

Martedì 10 Ottobre 2023, 10:26

Dopo l'incoronazione di Re Carlo III, i media britannici hanno riportato tensioni tra la Regina Camilla e William e Kate. Anche l'esperto reale Tom Bower ha confermato attriti tra la Principessa di Galles e la suocera. I tabloid hanno anche scritto di dissapori tra Camilla e William, con il Principe del Galles che sembra non tollerare alcuni atteggiamenti della matrigna nei confronti di sua moglie Kate. Inoltre, sembra che non accetti che Camilla sia stata incoronata e regni insieme al padre.

L'incontro segreto

Il settimanale Nuovo ha ora rivelato che Carlo sarebbe intervenuto per riportare la pace a Buckingham Palace, con tanto di incontro segreto tra Carlo III e il figlio William. Il confronto sarebbe stato a tratti aspro, con il sovrano inglese che avrebbe alzato la voce più volte. «Tu e Kate sarete presto sul trono, ma adesso devi smettere di giudicarmi», avrebbe detto. Avrebbe inoltre invitato suo figlio a crescere sottolineando che lui è stato costretto a sposare Lady Diana mentre William ha potuto sposare la donna che amava. Lo scrittore Vittorio Sabadin ha commentato che nonostante i dissapori ora il rapporto tra Carlo e William è molto buono, rafforzato dalle difficoltà recenti della famiglia reale, come la fuga in America di Harry e Meghan Markle e gli scandali legati al principe Andrea.

