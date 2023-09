Megan Fox e Machine Gun Kelly sono tornati di nuovo insieme

Mercoledì 6 Settembre 2023, 17:41

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono tornati insieme e lo dimostrano gli scatti pubblicati dai fan sui social. Dopo le voci di una possibile crisi nella loro relazione i due sono stati avvistati insieme a New York, dove hanno trascorso del tempo insieme mentre i paparazzi documentavano tutto. Eccoli infatti immortalati all'uscita di un ristorante di lusso a Manhattan. Megan Fox indossava un abito nero a pois bianchi mentre Machine Gun Kelly aveva uno stile più rock con una canottiera arancione pastello, pantaloni scuri e diverse collane dorate e argentate. La relazione tra l'attrice e il cantante è iniziata nel 2020, quando i due si sono incontrati sul set del film "Midnight in the Switchgrass - Caccia al serial killer". Ma il fidanzamento ufficiale è arrivato nel gennaio 2022. Megan Fox è attualmente una delle protagoniste femminili nel film "I Mercenari 4 - Expendables", mentre Machine Gun Kelly ha appena pubblicato un nuovo singolointitolato "Pressure".

machine gun kelly and megan fox in nyc ♥️ pic.twitter.com/dOMY4bhjx4 — ًkatie 🩷 (@machineguncol) September 5, 2023