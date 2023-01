Mbappé, la nuova fidanzata è Stephanie Rose Bertram. «La storia con la modella transgender Ines Rau è finita»

Kylian Mbappé ha una nuova fidanzata. Lo raccontano i media francesi, appassionatissimi delle vicende amorose della star del Psg. Il campione reduce dalla delusione dei Mondiali in Qatar, persi in finale contro l'Argentina, in questi giorni è in vacanza a New York con il compagno di squadra Hakimi. I due nelle scorse ore hanno cercato di girare per la città senza farsi riconoscere, bardati con cappellini e occhiali da sole. Missione fallita, perché i più attenti li hanno visti e hanno chiesto loro foto e autografi. Ma gli appassionati di gossip hanno notato una presenza particolare nelle serate newyorchesi: si tratta di Stephanie Rose Bertram, ex compagna del calciatore van der Wiel (che ha giocato nel Psg ma senza incrociare Mbappé). La modella da un milione di follower su Instagram, insieme all'ex calciatore ha avuto due figlie ma la storia d’amore è già finita qualche anno fa. Lei sta continuando la carriera nel mondo della moda, nel quale è entrata quando aveva solo 13 anni. Oggi, come riporta il blogger francese Juice Channel, Stephanie frequenta gli stessi locali di Mbappé: proprio così sarebbe iniziata la loro storia.

Mbappé, chi è la fidanzata Inès Rau: la modella transgender che aveva conquistato il cuore del campione francese

La fine della storia con Ines Rau

Sarebbe quindi finita la storia con la modella transgender Ines Rau, di cui tanto si era chiacchierato sui tabloid di tutto il mondo. Oggi, riporta il blogger francese Juice Channel, Stephanie frequenta gli stessi locali di Mbappé. Ed è così che sarebbe iniziata la loro storia. Di certo l'amore con Ines è finito e il loro rapporto si è chiuso, sembra senza grossi strascichi.