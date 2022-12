Mbappé, chi è la fidanzata Inès Rau: la modella transgender che ha conquistato il cuore del campione francese

Lo scorso maggio a Cannes si è fatto fotografare per la prima volta con Ines Rau, la donna transgender che accompagna Mbappé ormai da qualche mese dribblando, come sa far lui, stereotipi e pregiudizi.

La loro relazione non è ufficiale ma è come se lo fosse oramai. Le prime foto insieme risalgono allo scorso maggio durante il Festival del cinema di Cannes - come ricorda il settimanale diretto da Alfonso Signorini - Ines era stata una delle protagoniste sul red carpet. Ma una volta che le proiezioni si sono interrotte, la bella Ines è stata vista in spiaggia tra le braccia dell’attaccante del Psg. Da lì è stata una paparazzata continua fino a oggi. Anche in Qatar dove è stata eletta dalla stampa francese come una delle wags più belle insieme a Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez. Un amore vero che Ines ha raccontato alla rivista Elle: «Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come sono…».

Messi batte Mbappé (senza patente) anche al volante. La collezione dell’argentino oscura quella del compagno al Psg

Chi è la modella

Ma chi è la 32enne Inès che ha rubato il cuore del 24enne campione del Psg? Una donna speciale, con una storia particolare: nel 2017 è passata alla storia come prima modella transgender a ottenere la copertina di Playboy, racconta il settimanale Chi. Per averla scelta playmate del mese, nel numero di dicembre, la celebre rivista ha dovuto affrontare anche delle polemiche. Ma come Mbappé ha guardato avanti, non indietro.

In occasione di quell’esperienza disse: «È una salvezza poter dire la verità su di sé, che si tratti di parlare di genere, di sessualità, di qualunque cosa. Le persone che ti rifiutano non ti meritano. Non si tratta di essere amati dagli altri; si tratta di amare se stessi. Essere la protagonista sulle pagine di Playboy è stato come ricevere un gigantesco mazzo di rose».

Autrice di un’autobiografia, Femme, Ines ha deciso di raccontarsi, parlare di sé senza mostrandosi per quella che è. Ed è quello che continua a piacere al suo campione. Inès Rau è nata a Nancy, nel 1990 da genitori di origini nordafricane. Di lei si conosce solo il nome al femminile perché quello di nascita è sconosciuto, come dimenticato. A 16 anni risponde a un annuncio e tutto cambia: viene assunta co- me fattorino al Bains Douches, la Mecca delle feste parigine. Nella capitale, con David Guetta in console, si confronta con stelle e nottambuli. Un’altra vita rispetto a quella di studente delle superiori a Nancy.

Poi la decisione più grande della sua vita. Decide di volare in Quebec e cambiare sesso trovando la forza in se stessa, in quel desiderio che diventa una faticosa realtà. Un cammino lungo che ora ha trovato in Mbappé il campione di cuore. Quello da cui non staccarsi mai più…