Martinez-Almeida, sindaco di Madrid, sposa la sua Teresa, i dettagli sul matrimonio: look, invitati (reali) e banchetto da 90mila euro. C'è anche Juan Carlos

A Madrid è il matrimonio più glamour dell'anno. Politici, ex politici e teste coronate si sono riuniti per le nozze del sindaco José Luis Martinez-Almeida e la fidanzata Tereza Urquijo. Nella chiesa di San Francisco Borja, nel quartiere di Salamanca, c'era anche il sovrano emerito Juan Carlos con le figlie, Cristina e Elena, e i nipoti Juan Valentin, Victoria Federica e Felipe Juan. La regina emerita Sofia, invece, è uscita per recarsi direttamente al ricevimento alla Finca El Canto de la Cruz, proprietà della famiglia della sposa.

I reali (e i look)

Tereza Urquijo ha sfoggiato un abito di pizzo con collo alto e maniche lunghe, capelli legati e velo con strascito extralungo, usanza tipicamente spagnola.

Si tratta dello stesso abito (anche se rivisitato), indossato da sua madre Beatriz Moreno di Borbone-Due Sicilie, per le sue nozze nel 1995, e anche da sua nonna Teresa nel 1961.

Gli invitati sono 500 e il banchetto è costato 90mila euro. I reali sono presenti perché imparentati direttamente con la sposa, la cui nonna era una Borbone, cugina di Juan Carlos. La nipote di Juan Carlos Victoria Federica è inoltre amica del fratello della sposa. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés è sindaco di Madrid dal 2019 con il Partito Popolare, spesso abbreviato in PP, è il principale partito di centro-destra/destra spagnolo.

I look però sono stati abbastanza sobri, come si conviene a un matrimonio di pomeriggio in città. Victoria Federica, 24 anni, ha scelto un mix&math di fantasie tra abito sui toni del marrone e borsa. Ma la più stilosa era sua zia, l'infanta Cristina, con blusa e pantaloni "wide" quasi usciti da un tutorial sulle "rich mum".