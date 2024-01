La rivincita di Massimo Ceccherini candidato agli Oscar con "Io Capitano"

Giovedì 25 Gennaio 2024, 08:06

Dalla commedia alla corsa agli Oscar 2024 con "Io Capitano". Massimo Ceccherini raccoglie i complimenti del cinema mondiale grazie al lavoro fatto per "Io Capitano". Presentato in concorso all'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d'argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr, Io Capitano racconta l'odissea contemporanea di due giovani migranti senegalesi, Seydou e Moussa, che attraversano l'Africa con tutti i suoi pericoli per inseguire un sogno chiamato Europa. Il film è stato scritto da Matteo Garrone, da Massimo Ceccherini appunto, e da Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri. Sui social sono tantissimi i fan che si complimentano con Ceccherini e i suoi collaboratori. Ceccherini aveva già lavorato con il regista Matteo Garrone come scrittore e interprete nella pellicola "Pinocchio" del 2019, ricevendo una nuova nomination agli Oscar. Per molti è una rivincita per Ceccherini che, negli anni scorsi, aveva affrontato problemi legati all'alcol che lo avevano temporaneamente allontanato dal mondo cinematografico.