Mario Maccione, l'ex membro delle Bestie di Satana si racconta: cosa fa oggi "Ferocity"

Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana, è l'ospite della nuova puntata del podcast "One More Time" di Luca Casadei, prodotto da OnePodcast. La prima parte dell'intervista è disponibile da venerdì 12 aprile, su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Maccione ("Ferocity") era minorenne quando, la sera del 17 gennaio del 1998, prese parte all’agguato mortale a Chiara Marino e Fabio Tollis, suo grande amico. Era il medium della setta. Si è raccontato in un libro, “L’inferno tra le mani”. Si è trasferito in provincia di Sassari, dedicandosi alla musica e alla scrittura.

«Tutto ruotava intorno alla donna, si è arrivati anche ad uccidere per quello. Fabio all'epoca aveva 16 anni e ci ha provato prima con una ragazza, e in seguito, con un'altra. Avevano entrambe una relazione con lo stesso ragazzo. Quando Fabio ci ha provato con la prima ragazza, Barbara, la persona con cui lei stava ha deciso di vendicarsi, spegnendogli sigarette addosso e mordendolo. Dopo succede l'episodio con Chiara. Siccome Chiara faceva le orge, nonostante fosse la ragazza di questa persona, Fabio si è sentito legittimato a provarci. Questa volta gli altri del gruppo l'hanno presa malissimo: dovevano pagare entrambi, sia Fabio che Chiara. Gli dicono, spacciandola per una prova di coraggio, di entrare in una macchina nel cui serbatoio della benzina qualcuno aveva messo dei petardi (...)”

