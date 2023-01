Ilary Blasi con Bastian a Bangkok, dal jet privato all'hotel extra lusso: ecco quanto costa la vacanza da sogno

C'eravamo tanto amati. Ma il 2023 per Francesco Totti e Ilary Blasi è all'insegna della distanza. Lui per Capodanno è volato a Miami e poi in Honduras per brindare al nuovo anno assieme a Noemi Bocchi e ai figli, lei invece è in Thailandia assieme a Bastian Muller, l'imprenditore tedesco che le fa battere il cuore dopo la separazione del capitano giallorosso. Ilary ora se la gode a Bangkok stuzzicando i suoi follower tra mise provocanti, look audaci e cristalli sfavillanti. E anche se Bastian non si vede in nessuna storia, secondo il gossip è con lei.

Totti e Noemi, vacanza da sogno con i figli sulla Symphony of the Seas: la nave dei record è diretta alle Bahamas

Ilary a Bangkok con Bastian, le immagini provocanti

Dopo le vacanze in montagna, dove assieme all'amica Michelle Hunziker e al nuovo presunto fidanzato si è goduta dei giorni di relax a Saint Moritz, ora la conduttrice de L'Isola dei famosi si è regalata un viaggio da sogno in Thailandia. Volo privato, hotel extralusso e scatti provocanti. La fisicità dell'ex letterina è sempre in bella mostra tra top-crop paillettati e tacchi vertiginosi.

Totti, body shaming e insulti sui social: «Sei ingrassato, hai mangiato le borse di Ilary?»

Vacanza extra lusso: ecco quanto costa

La vista dal suo hotel è su uno skyline di Bangkok mozzafiato. Non una struttura di lusso a casa, bensì Ilary Blasi ha scelto per le sue vacanze romantiche con Bastian la prima e unica destinazione verticale al mondo.

Si tratta del Lebua Hotels and Resorts che è considerata la prima e unica destinazione verticale al mondo con solo suite a cinque stelle, ristoranti stellati su più piani e vista impareggiabile di Bangkok e del fiume Chao Phraya. La cupola dorata dell'hotel è visibile da qualsiasi luogo della città e le suite dell'hotel sono quelle con la vista piu' bella di Bagkok.

Una location esclusiva che sicuramente in pochi si possono permettere, ma quanto costa l'hotel che Ilary Blasi ha scelto per festeggiare il Capodanno con Bastian? Il Lebua Hotels and Resorts di Bangkok offre ai suoi clienti diverse tipologie di alloggio: dai 250 euro per una suite con una camera da letto agli oltre 2.800 euro per suite panoramica.

Totti, Cristian come papà Francesco: per la prima volta selfie con la fidanzata Melissa

La replica agli haters

Ma non solo provocazioni per i fan, Ilary anche dalla Thailandia ha voluto replicare a chi le dice che è troppo magra. Così tra primi piani e foto provocanti, ampio spazio anche alle prelibatezze che sta mangiando in Asia. Ventre piatto si, ma alla pizza con la nutella non si dice mai no.