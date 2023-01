Marco Benatti, chi è la moglie conosciuta grazie al figlio: «Era compagna di classe di Brando. Venne a trovarmi con lui e scoccò la scintilla»

Marco Benatti, una vita vissuta a pieno. L'imprenditore, ex papà di Virgilio (per citarne uno) ha 100 aziende, 10 figli e tre mogli. Oltre 20 anni fa venne messo in prima pagina per la sua decisione di abbandonare il lavoro da supermanager e dedicarsi a tempo pieno alla famiglia.

Marco Benatti: «Ho 10 figli, 100 aziende e tre mogli. L'ultima, Ilaria, era compagna di classe di mio figlio. Ma ora mi fermo»

Marco Benatti, vita privata

La prima è stata Marilù Verzè. Con lei il 70enne ebbe due figli. Poi fu la volta di Marina Salamon con lei ha avuto 3 figli, e lei ex di Luciano Benetton, aveva già Brando, che Benatti considera suo figlio. E fu proprio grazie al figlio della sua ex moglie che conubbe Ilaria Filippi, sua attuale moglie. «Era compagna di classe di Brando all’istituto salesiano. Avevo già divorziato da Marina. Venne a trovarmi con mio figlio e scoccò la scintilla». Oggi Ilaria ha 39 anni e all'epoca ne aveva 19, con lei l'uomo ha 4 figli. «È speciale come donna, come mamma, come ingegnera specializzata in architettura, fotografa e art director. Ignora che cosa siano le bugie, dice solo ciò che pensa. Ilaria mi ha insegnato un modo di amare che non conoscevo: mettere l’altro al primo posto. Io per lei sono al primo posto e lo stesso lei per me». Ma pare non ci sia possibilità che la famiglia di Benatti aumenti ancora. «Sarebbe l’undicesimo. No, basta, mi fermo. Se penso che devo portarne quattro all’università... Avrò 90 anni»