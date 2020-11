Maradona, la tomba al cimitero 'Jardin de Bella Vista' a Buenos Aires: sepolto oggi accanto a mamma e papà

Diego Armando Maradona sarà sepolto oggi: la sua tomba sarà a Bella Vista, a Buenos Aires, accanto a mamma e papà. La salma di Maradona, dunque, sarà inumata oggi nel cimitero 'Jardin de Bella Vista', dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Donna Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Lo riferisce il portavoce Sebastian Bianchi all'Afp.

APPROFONDIMENTI ARGENTINA Maradona, l'autopsia: «Insufficenza cardiaca ha generato un... IL RITRATTO Maradona morto, il campione "contro" con aureola e peccati LA DEDICA AGLI OSCAR Maradona, Sorrentino: «Giro un film su Diego che mi ha salvato.... LA FAMIGLIA Maradona, il ricordo del figlio Diego Maradona Junior: «Il...

Maradona, l'autopsia: «Insufficenza cardiaca ha generato un edema del polmone»

Maradona morto, il campione "contro" con aureola e peccati

Creato negli anni '80, si tratta di un cimitero privato immerso nel verde, a 35 chilometri da Buenos Aires

Diòs gli diede una mano un giorno in Messico nell''86. Gli aveva dato anche due piedi che agivano come due mani di un uomo qualunque: davano carezze e ceffoni al pallone. Gli indicavano la via, la via del gol o quella d'un compagno che desse il colpo di grazia, senza poter sbagliare.