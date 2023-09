La lunga marcia dei Måneskin: dallo show a Times Square alla new version dell’album ‘RUSH!’

Giovedì 28 Settembre 2023, 11:02

I Måneskin tornano con nuova musica: Venerdì 10 novembre esce ‘RUSH! (ARE U COMING?)’, la new edition del loro ultimo album “RUSH!” con 5 brani inediti tra cui il singolo ‘Honey (Are U Coming?)’, ‘Valentine’, ‘Off My Face’, ‘The Driver’ (la canzone già anticipata dal vivo durante questi ultimi concerti) e ‘Trastevere’. ‘RUSH! (ARE U COMING?)’ avrà anche un artwork rinnovato che inverte la provocatoria versione originale con il salto della band. L'album sarà disponibile, oltre che in digitale, anche in vari formati, tra cui: CD Standard, CD Deluxe che include il "LOUD KIDS JOURNAL" - un esclusivo libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan - doppio LP formato standard in vinile nero da 180 grammi, doppio LP formato standard "splatter" e doppio LP formato standard in vinile trasparente. Attualmente i Måneskin proseguono la loro marcia inarrestabile alla conquista delle platee internazionali, dopo il trionfo dei VMAs, con il loro “RUSH! World Tour” Foto di Fabio Germinario da Ufficio Stampa



