Madame indagata, false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il Green pass: Sanremo 2023 in bilico per la cantante?

Oltre alla tennista Camila Giorgi, nell'inchiesta della procura di Vicenza finisce anche Madame. Le due donne sono indagate con l'accusa di aver fatto ricorso a finte vaccinazioni per ottenere il Green pass. Madame, alla nascita Francesca Calearo, 20 anni, nella Sugar come casa discografica che l'ha voluta tra i suoi artisti quando aveva appena compiuto 16 anni, è in gara anche quest'anno a Sanremo. È, tra l'altro, la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d'esordio e per la miglior canzone «Voce», con cui nel 2021 ha vinto il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, mentre il suo tour è andato sold out.

Ora la grana Sanremo 2023: l'artista è in concorso con Il bene nel male, scritto da lei e composto con Bias e Brail. Non essendo sotto contratto con la Rai, la tv pubblica non può applicare il codice etico (usato invece per il caso di Memo Remigi) e dalla produzione del festival come pure dalla direzione artistica, complice la vigilia di Natale, non arrivano prese di posizione come pure dalla Sugar.

Le reazioni social

Sui social invece il dibattito è acceso: Madame ora è paladina dei no vax ma per moltissimi l'aver eventualmente fatto ricorso a finte vaccinazioni per avere il certificato verde è una caduta di immagine da parte di una cantautrice considerata sin dall'inizio libera e non omologata. È indagata e non condannata Madame, ma difficilmente la giustizia farà il suo corso prima dell'inizio del Festival (7-11 febbraio), dunque il nodo prima o poi dovrà essere sciolto.