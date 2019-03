Luke Perry, anche Jason Priestley dà l'addio al suo amico: «Buonanotte dolce principe»

Jason Priestley, lʼamico e collega di Beverly Hills 90210 rompe il silenzio social dopo la morte del collega e amico Luke Perry, scomparso a soli 52 anni lunedì 4 marzo. “Mi ci sono voluti due giorni....Luke era una di quelle persone davvero speciali a cui importava davvero ... Non era solo una star, era un luce incredibilmente luminosa che è stata spenta troppo presto..." - aggiunge l'attore condividendo su Instagram alcuni scatti che lo ritraggono con Perry negli anni del telefilm - ed è per questo che io, e tanti altri siamo così tanto in difficoltà oggi … Se aveste avuto la fortuna di conoscere Luke, o di aver mai incrociato la sua strada, anche voi sareste tristi oggi … la candela che brucia due volte più luminosa brucia solo per metà tempo … tu hai brillato così tanto Luke … Buonanotte dolce principe”.

"Rivali" nella serie cult, l'uno, ovvero Brandon buono e affidabile, l'altro, Dylan, l'eterno dannato, Jason e Luke erano grandi amici nella vita.

Ultimo aggiornamento: 17:43

