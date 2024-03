Lorenzo Flaherty, l'attore a processo: travolse un motociclista a Roma, per la Procura correva troppo. Coinvolta anche la figlia di Ferrero

L’attore Lorenzo Flaherty, protagonista di serie tv come «Distretto di polizia» e «Ris delitti imperfetti», è finito sotto processo con l’accusa di aver travolto un motorino. Il guidatore è rimasto ferito. L'incidente, secondo la Procura che contesta all’attore il reato di lesioni stradali, è avvenuto il 10 ottobre del 2022 a piazza di Ponte Sant’Angelo. Lo scrive il Corriere della Sera. A rimanere coinvolta nell’incidente anche Vanessa Ferrero, figlia di Massimo, il produttore cinematografico ed ex presidente della Sampdoria, noto anche come «Viperetta». Era seduta sul motorino come passeggera e non ha riportato alcuna ferita.

L'incidente

L'attore era alla guida della sua Smart.

All’improvviso l’auto condotta da Flaherty ha tamponato un ciclomotore Piaggio. Il guidatore non è riesciuto a controllare il mezzo ed è caduto a terra. Secondo l’accusa, Flaherty andava a una velocità troppo sostenuta. Se fosse andato più piano, per la Procura avrebbe avuto il tempo di rendersi conto della presenza del Piaggio evitando l’impatto. In ogni modo l’attore si è fermato e ha prestato soccorso alle due vittime dell’incidente: una è Vanessa Ferrero, l’altro invece è Fabio Fiorelli, che ha riportato la lesione del crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro.