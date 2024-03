Gianfranco Funari, la figlia Carlotta: «Mio padre non l'ho visto fino ai 7 anni, ci siamo riavvicinati da grandi. L'ultimo ricordo? Era in coma in ospedale»

Carlotta Funari, 61 anni, è l'unica figlia di Gianfranco Funari, il giornalista e conduttore morto nel 2008 a 76 anni. Lavora al montaggio per cinema e tv «Senza nessuna raccomandazione», racconta al Corriere della Sera. «I miei si sono separati dopo cinque mesi, io ero la figlia nascosta di un matrimonio finito presto. Mia madre Annamaria vendeva cosmetici anche lei, si erano conosciuti così».

Gabriel Garko: «Ho rimesso a posto i cocci della mia vita e ora torno in tv. Il passato? Non rinnego nulla»

Un padre assente



«Fino a 7 anni non l'ho più rivisto - racconta - Nella mia testa di bambina mi sentivo una figlia non voluta, ci ho sofferto.

Col tempo ho capito che non era così. Ci siamo riavvicinati grazie ai nonni. Con i compagni di scuola mi sentivo a disagio, avevo un padre famoso che non vedevo mai».

Il riavvicinamento



«Intorno ai miei trent'anni ci siamo riavvicinati, ho passato un periodo difficile. Lui mi ha accolto e mi ha anche aiutato economicamente. Ho finalmente avvertito che c'era davvero, per me. Abitavo al quinto piano, senza ascensore. Lui, pigro da morire, ogni sera si faceva le scale per venirmi a trovare».

Il successo

La gente lo amava. «Andare in giro con lui era come uscire a braccetto con il Papa - dice - Si fermava con tutti, un incubo, la passeggiata non finiva mai. Mi ha insegnato ad essere libera. A dire quello che penso, senza paura dei giudizi. Lui non poteva farne a meno, anche se alla fine ci ha rimesso. Quando lo hanno allontanato dal video ha sofferto moltissimo, la tv era la sua vita, invece è stato messo ai margini».

L'infarto



«Si sentì male di notte, corsi a casa sua, arrivò pure mia madre - racconta - Era grave, stava per morire, il cardiologo disse che era sotto infarto. L'ultimo ricordo in ospedale. «Stava in coma. Mi hanno avvisato tardi, sono arrivata che era già incosciente, avrei voluto parlarci. Ripetergli ancora: "Ti voglio bene"».