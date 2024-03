Lio, la cantante accusa il patrigno: «Mi ha violentata quando avevo 10 anni»

La cantante Lio, portata al successo dal singolo “Amoureux solitaires” negli anni '80, ha affermato in un'intervista di essere stata violentata dal patrigno (Alberto Noguerra) quando aveva dieci anni. Oggi Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos (questo il vero nome della cantante portoghese naturalizzata belga) ne ha 61 e ha raccontato la sua esperienza alla rivista Max, sottolineando di aver impiegato molti anni per riuscire a descrivere quanto accadutole. «La mia vita è una lotta quotidiana», afferma, «tutto questo non finisce mai».

La confessione di Lio

Lio ha anche confessato di essersi allontanata da sua sorella per colpa delle violenze subite: Alberto Noguerra è infatti il padre dell'attrice Helena Noguerra.

Non è la prima volta che Lio parla delle violenze subite in passato, ma è la prima volta che menziona il patrigno: nel 2021 aveva dichiarato di essere stata violentata da un amico di famiglia nel retro dell'auto dei suoi genitori, mentre questi ultimi guidavano. «Ci ho messo tanti anni per usare la parola “stupro” per descrivere quello che mi è successo» ha detto la cantante «Poi sono stata violentata altre volte, perché non avevo usato quella parola».