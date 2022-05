Venerdì 20 Maggio 2022, 11:05

Laura Pausini è reduce dall’esperienza come conduttrice, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, dell’Eurovision 2022. Un palco prestigioso con una platea di telespettatori dai numeri veramente impressionanti. La cantante è apparsa in grande forma, e di recente ha perso la bellezza di 16 kg. Ma come ha fatto? Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> COME STA LAURA DOPO AVER SCOPERTO IL COVID? IL MESSAGGIO ALLA FIGLIA E LE CONDIZIONI DI SALUTE