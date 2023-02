Laura Marzadori, età, vita privata, carriera. Chi è la violinista-influencer nel duetto con Lazza ed Emma a Sanremo

Laura Marzadori, primo violino della Scala, sul palco dell'Ariston: per i duetti del Festival di Sanremo 2023 ecco la 34enne bolognese, star pure su Instagram con foto molto glamour, che venerdì sera suonerà per accompagnare il rapper Lazza ed Emma nel brano "La fine" di Tiziano Ferro. Una bella gamma di contaminazioni, non c'è che dire.

Chi è Laura Marzaroni

Laura Marzadori aggiunge così un'insolito cameo pop a una carriera folgorante nel mondo della musica classica in cui ha ottenuto fin da giovanissima riconoscimenti internazionali e recensioni strepitose, tipo quella del maestro Zubin Metha: «Ho affrontato Vita d’Eroe con decine d’orchestre, credo con tutte le migliori al mondo, dai Wiener e i Berliner Philarmoniker a Los Angeles e New York Philarmonic. Però il primo violino della Scala mi ha folgorato: che temperamento, che suono bello e romantico, che precisione tecnica».







Laura Marzadori è una violinista di talento nata a, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Laura è nota al grande pubblico con il suo vero nome e non ha un nome d'arte o soprannomi nel mondo della musica. Inizia lo studio della musica, prendendo per la prima volta un violino in mano a soli quattro anni. Si approccia allo studio dello strumento con la famosa insegnante di metodo Suzuki, Fiorenza Rosi. Dopo aver conseguito il diploma con lode presso il Conservatorio Martini di Bologna, ha continuato gli studi con Marco Fornaciari. Ha ulteriormente migliorato le sue capacità musicali grazie ai corsi di Giuliano Carmignola, Pavel Berman e Salvatore Accardo all'Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena, dove ha ricevuto due volte il Diploma d'Onore. Attualmente sta continuando a perfezionarsi con il prestigioso insegnante di violino, Zakhar Bron.



La carriera

La svolta arriva però a soli 25 anni, quando La Marzadori vince il concorso internazionale per primo violino di spalla dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Ad oggi ricopre questo prestigioso ruolo, lavorando con i migliori direttori al mondo.

Oltre al suo impegno alla Scala, Laura è attiva anche in concerti solistici in tutto il mondo e collabora con diverse orchestre prestigiose.

Il suo debutto come violino solista al Teatro alla Scala di Milano risale al dicembre 2013.



La vita privata

Nonostante la sua riservatezza, è la Marzadori è un volto noto dei social media. Infatti, oltre che un’affermata violinista, è anche una fashion influencer di successo su Instagram.

Con oltre 115mila follower che seguono con entusiasmo le sue foto e i suoi video, la giovane artista può infatti essere considerata a tutti gli effetti un’influencer.