Izi, età, vita privata e malattia. Dalla strada all'Ariston: ecco chi è il rapper che duetta con Madame

Stasera duetti Sanremo. In occasione della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, la quarta serata è dedicata alle cover. Madame sarà insieme a Izi per esibirsi in "Via del campo" (Fabrizio De Andrè).

Izi, chi è il rapper con cui duetta Madame

All'anagrafe Diego Germini, alia Izi, è nato a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 30 luglio 1995 (ha 27 anni). La sua età dunque è di 27 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Tuttavia, trascorre la propria vita a Genova e la sua adolescenza non è tra le più tranquille e serene. I suoi si separano quando era ancora piccolo, la situazione in casa di complica e non vede il padre per anni. A soli 17 anni fugge di casa, e per lui inizia un periodo buio e triste. Non avendo denaro, è costretto a vivere da nomade, chiedendo aiuto agli amici, dormendo su materassi a terra, come scrive nei suoi testi, o addirittura per strada. Inizia a fare vari lavoretti per andare avanti: dal lavorare in una fattoria a fare il cameriere, dormendo addirittura sopra i tetti, il tutto dovendo scontare anche le sofferenze date dal diabete, disagio di cui è affetto. In questa dimensione buia e a quanto pare persa, Izi riesce sempre a mantenere la speranza tramite la propria musica.

La carriera

La rinascita arriva quando conosce gli aspiranti rapper del collettivo Wild Bandana. È qui che inizia a farsi conoscere davvero, fin quando Cosimo Alemà decide di coinvolgerlo in un progetto cinematografico dal titolo Zeta, che narrando di un ragazzo che sogna di diventare un rapper, racconta una storia simile a quella di Izi.

A seguire collabora con Charlie Charles alla realizzazione dei singoli Niagara e Bimbi. Nel maggio 2017 Izi pubblica il suo secondo album Pizzicato, anticipato dalla canzone Pianto. L’anno seguente rilascia il singolo Fumo, primo estratto dal suo terzo album in studio, Aletheia. Nel luglio 2019 è presente nel brano Mammastomale, inciso insieme a Gemitaiz e Salmo. Nello stesso anno lo troviamo in Mille strade insieme a Ketama126. Il 30 ottobre 2020 è stato pubblicato il suo quarto album Riot, anticipato dal singolo Pusher. Nel 2022 è fra i protagonisti del documentario La nuova scuola genovese di Claudio Cabona.

Successivamente arriva il primo disco: Fenice, con il singolo Scusa, che ottiene un grandissimo successo. Ora arrivano le vere soddisfazioni per Izi e le collaborazioni importanti. Dischi di platino, tour e tantissimi fans. Si esibisce anche con Emma Marrone. Izi si è espresso spesso contro il sistema italiano, criticando più di tutto la scarsa attenzione riservata ai giovani. Inoltre, il rapper ha sempre cercato di schierarsi a fianco dei più deboli, facendo esperienza di volontariato, in un centro psichiatrico vicino casa. Izi racconta di molti pazienti etichettati come “pazzi”, che spesso però erano soltanto molto soli e scossi da tragedie avvenute nella loro vita, come ad esempio quella della guerra.

Vita privata, malattia e Instagram

Izi ha tantissime fan che si chiedono se abbia una fidanzata. Ma non abbiamo la risposta. Sappiamo però che in passato il rapper ha dovuto affrontare una lunga malattia, e ha affrontato un coma diabetico. Il rapper ha naturalmente una pagina Instagram attiva, seguita da più di 700 mila follower.