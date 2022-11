Lando Buzzanca ricoverato in ospedale dopo una caduta: paura per l'attore, come sta

Paura per Lando Buzzanca. Da tempo ricoverato in Rsa, l'attore è stato trasportato in ospedale a seguito di una caduta, che ha subito allarmato i familiari. A raccontarlo è il figlio Massimiliano Buzzanca, intervenuto a Pomeriggio 5.

Lando Buzzanca ricoverato in ospedale: come sta l'attore

«Papà non ha avuto una cosa grave ma un piccolo incidente di percorso – spiega a Barbara D'Urso il figlio dell'attore, parlando di conseguenze non serie –. È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché ha un piccolo versamento, ma nulla di grave perché è stato un lieve colpo».

Come si apprende dal racconto di Massimiliano, al momento il comico è ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma, dove ha eseguito tre tac ed è tutta la mattina in stato di osservazione. Per fortuna «non ci sono traumi o altro di invasivo». «Mi danno notizie comunque sempre sporadiche. Dovrebbero averlo portato oggi in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel weekend. Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie».

Insomma, nulla di grave fortunatamente. «Da un mese e mezzo papà è un pochino più vispo e ha preso un po’ più di peso, quindi sta meglio, purtroppo questo incidente non ci voleva» conclude Massimiliano, che sta facendo di tutto per non prolungare ulteriormente la sua degenza in Rsa, dove risiede dal 2021 a seguito di una malattia neurodegenerativa, e riportarlo a casa.