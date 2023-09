La tennista Emma Raducanu e il suo fidanzato miliardario dal nome italiano

Giovedì 28 Settembre 2023, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 14:44

Emma Raducanu e Carlo Agostinelli sembrano prendere sul serio la loro relazione. La coppia, che ha ufficialmente confermato il loro amore dopo gli scatti che li hanno visti braccio a braccio alla Paris Fashion Week, è stata oggetto di voci di una relazione sin dall'estate. Emma è stata fotografata sul red carpet di eventi sfarzosi insieme alla madre di Carlo, Mathilde Favier, una guru delle relazioni pubbliche per Dior, ed è stata vista anche in giro con la sorella e la nonna di Carlo. Non è chiaro se la stella del tennis, che ha dovuto prendersi del tempo a causa di infortuni al polso nell'ultimo anno, abbia ancora conosciuto il padre miliardario e la sua affascinante matrigna. Tuttavia, la coppia, che risiede in Italia, sembrava essere a Londra quest'estate nello stesso periodo della festa di compleanno esclusiva di Carlo a Oswald's, alla quale hanno partecipato la Principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi. La coppia è apparsa per la prima volta sui rispettivi account Instagram a maggio, alcuni mesi prima della sontuosa festa di Carlo per celebrare il suo 23° compleanno. Emma Raducanu alla prima di James Bond