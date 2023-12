Kevin Costner e la nuova storia d'amore con Jewel, ex di Sean Penn: la scintilla scoccata sull'isola-paradiso di Richard Branson

Archiviato il matrimonio con Christine Baumgartner, la star Kevin Costner, 68 anni, ha stretto una forte amicizia con la cantautrice e poetessa americana Jewel Kilcher, 49 anni, in arte solo Jewel, che ha molti fans soprattutto nel mondo della musica country. Il suo pezzo più famoso è Pieces of you che ha vinto 12 dischi di platino. Di lei è nota una relazione con l'attore Sean Penn ed ha un figlio con il cowboy professionista Ty Murray da cui è divorziata.

Christine Baumgartner, 56 anni, modella, ha avuto tre figli con l'attore premio Oscar per Balla coi lupi.

Galetto fu il viaggio a Necker Island, un'isola paradisiaca nelle Isole Vergini Britanniche, nel Mar dei Caraibi, che appartiene al tycoon Richard Branson, fondatore dell'impero Virgin. L'attore e la cantautrice sono stati visti in atteggiamenti molto affettuosi durante una serie di eventi di beneficenza fra i quali anche una partita di tennis: la raccolta di fondi per i bambini poveri è organizzata dalla Inspiring Children Foundation, un'ong fondata dall'artista americana.

Su Necker Island, 28 ettari immersi in un mare cristallino, sorge la villa delle vacanze preferite di sir Richard Branson: è possibile tuttavia affittare l'intera isola quando il proprietario non vi dimora.

Secondo quanto riferito da TMZ, Kevin Costner, reduce dal successo della serie Yellowstone, era la guest star dell'iniziativa filantropica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si legge su TMZ: «Sembrano davvero innamorati anche se fanno di tutto per essere discreti. Si vede comunque che c'è passione fra loro, si tratta di una storia tuttavia iniziata molto di recente».