Regina Elisabetta, il ricordo di Re Carlo a un anno dalla morte: «Grazie»

In occasione del primo anniversario della morte della madre, la Regina Elisabetta, Re Carlo ha condiviso un messaggio audio sui social della Royal Family: "Grazie per l'affetto e il supporto che avete mostrato in questo anno a me e a mia moglie" ha detto, ricordando la scomparsa dell'amata sovrana.

Regina Elisabetta, il dolce ricordo di Re Carlo a un anno dalla morte: la foto (mai rivelata) di sua madre, ecco dove è stata scattata