Kate Middleton operata, resterà quasi due settimane in ospedale

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 15:23

La Principessa Kate Middleton ha subito un intervento chirurgico addominale e affronterà fino a due settimane di degenza in ospedale mentre inizia il processo di recupero. L'annuncio ufficiale arriva dai profili ufficiali di Kensington. Secondo la dichiarazione: «Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri presso la London Clinic per un intervento chirurgico addominale programmato. L'operazione è stata un successo e si prevede che rimarrà in ospedale per dieci-quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare il suo recupero. In base ai consigli medici attuali, è improbabile che torni ai doveri pubblici fino dopo Pasqua. La Principessa di Galles apprezza l'interesse che questa dichiarazione susciterà e spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere il maggior grado di normalità possibile per i suoi figli e il suo desiderio che le informazioni mediche personali rimangano private. Il Palazzo di Kensington fornirà aggiornamenti sul progresso di Sua Altezza Reale solo quando ci saranno informazioni significative da condividere. La Principessa di Galles desidera scusarsi con tutti coloro che sono coinvolti per il fatto che deve rinviare i suoi prossimi impegni e non vede l'ora di reinserirne il maggior numero possibile, il più presto possibile»