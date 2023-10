Kate Middleton e il principe William vanno "indietro nel tempo"

Il Principe e la Principessa di Galles hanno aggiornato i loro social media con una nuova funzione "rewind", che permette alla coppia di rivisitare i loro impegni reali mensili. Su X (l'ex Twitter), il Principe William e la Principessa Kate hanno inaugurato il riepilogo di settembre con un messaggio che recitava: "Benvenuti nel Rewind (riavvolgere ndr) di settembre con il Principe e la Principessa di Galles". Nel thread, il team di social media della coppia ha incluso estratti e foto dai loro numerosi impegni pubblici di settembre. Tra gli scatti, William, 41 anni, e Kate Middleton, 41 anni, hanno incluso le foto del Principe di Galles durante il suo viaggio a New York, le immagini di Kate che parlava con la squadra di rugby inglese, e un allegro filmato della coppia reale seduta a parlare con Mike Tindall nel suo podcast "The Good, The Bad & The Rugby". I fan dei reali hanno accolto con entusiasmo questa novità, con un utente che ha commentato: "Questo rewind è geniale" Kate Middleton non è riuscita a trattenersi: il video che conquista i social

