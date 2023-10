Kate Middleton in lacrime dopo il gesto del principe William

Lunedì 2 Ottobre 2023, 12:53

Dopo oltre 10 anni di matrimonio e tre figli, il Principe e la Principessa di Galles sono una coppia solida e affiatata. Ma il Daily Mail ricorda i momenti difficili della coppia soprattutto agli inizi. Alcune indiscrezioni raccontano che il Principe William fece piangere Kate Middleton dopo aver cancellato un importante appuntamento mentre stavano frequentando. Secondo l'autrice reale Katie Nicholl, nel 2006 William e Kate non poterono passare insieme il Natale poiché, nonostante fossero fidanzati da cinque anni, solo le coppie sposate erano invitate alle celebrazioni natalizie a Sandringham della Regina. Per compensare il fatto di non passare insieme il Natale, la coppia aveva fatto "grandi piani" per il Capodanno. Tuttavia, tutto cambiò quando William chiamò Kate il giorno dopo Natale e le disse che sarebbe rimasto con la sua famiglia nonostante avesse promesso di passare del tempo con i Middleton.

Principe William fa piangere Kate Middleton: il gesto che l'ha "sconvolta" prima del matrimonio