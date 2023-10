Kate Middleton non è riuscita a trattenersi: il video che conquista i social

Lunedì 2 Ottobre 2023, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 18:10

Un video virale su TikTok ha mostrato Kate Middleton mentre scoppia in una fragorosata risata durante una sessione fotografica ufficiale del 2016, riportando alla luce un momento divertente che ha catturato l'attenzione dei fan. Nonostante la sua reputazione di serietà nei doveri pubblici, questo lato più leggero della principessa del Galles è stato accolto con entusiasmo dai suoi sostenitori. Attualmente Kate è la terza royal più popolare nel Regno Unito, preceduta da suo marito William e dalla Principessa Anne, secondo un sondaggio di YouGov del secondo trimestre 2023. Il video è stato condiviso il 28 settembre da un utente su TikTok e ha racimolato oltre 130.000 visualizzazioni e numerosi commenti positivi. Nel filmato Kate Middleton ride mentre William cerca di posare seriamente per una foto a sostegno di un'iniziativa di beneficenza per la salute mentale come parte della campagna "Heads Together" del 2016. Nel 2023, Kate ha lanciato la campagna "Shaping Us", dedicata a sensibilizzare sull'importanza degli anni dell'infanzia nel plasmare il futuro delle persone.