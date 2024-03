Kate Middleton come sta? Dal ricovero alla chemioterapia (in corso), ecco cosa sappiamo

Kate Middleton come sta? Quali sono le sue condizioni oggi? La salute della principessa del Galles è al centro delle cronache da inizio anno, quando è arrivata la notizia dell'importante intervento chirurgico addominale a gennaio. Un'operazione che le ha imposto di restare lontana dai doveri reali per un certo numero di mesi. Kensington Palace ha protetto tenacemente la privacy della principessa dopo l'intervento chirurgico, fornendo solo dettagli minimi sulle sue condizioni, cosa che ha procurato la reazione di fan.

Kate, l'ondata di speculazioni

L'assenza di informazioni ufficiali sulla salute di Kate ha portato a speculazioni e teorie cospirative sulle sue condizioni, sul matrimonio, sulla vita personale e sul luogo in cui si trova. Il 22 marzo, tramite videomessaggio, Kate Middleton ha rivelato che le era stato diagnosticato un cancro e che era sottoposta a «chemioterapia preventiva». Ecco cosa sappiamo della malattia di Kate.

Kate, la chirurgia addominale pianificata

Il 17 gennaio, Kensington Palace ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui annunciava che il giorno prima Kate si era sottoposta a un "intervento chirurgico addominale programmato" presso la London Clinic e che aveva avuto "successo".

All'epoca si affermava che era improbabile che la principessa tornasse ai doveri reali fino a "dopo Pasqua", dopo la sua guarigione. Il motivo dell'intervento non è mai stato fornito. Dopo un ricovero di due settimane in ospedale dopo l'intervento, Kate è stata dimessa dalla London Clinic. Il 29 gennaio, è stato annunciato che la principessa aveva lasciato la struttura ed era tornata a Windsor per continuare la sua guarigione. Kensington Palace all'epoca affermava che Kate «stava facendo buoni progressi» ed era grata al suo team medico e ai suoi sostenitori.

Kate, i rumors sull'intervento e l'annuncio del cancro

Nel mese successivo alle dimissione di Kate, le teorie complottistiche sulla sua salute sono aumentate in assenza di ulteriori aggiornamenti da Kensington Palace. Dopo che il principe William ha cancellato l'apparizione a un fidanzamento di alto profilo il 27 febbraio, il palazzo ha rassicurato il pubblico dicendo che Kate continua a stare "bene", ma ha detto che la loro posizione nel fornire aggiornamenti regolari è rimasta invariata. Il 22 marzo Kate ha fatto infine un annuncio personale tramite videomessaggio. Nel suo discorso di 371 parole, la principessa ha detto di aver vissuto un periodo «difficile» di recupero dall'intervento iniziale e ha anche spiegato che, sebbene i medici avessero inizialmente pensato che la sua condizione non fosse cancerosa, i test post-operatori hanno rivelato che il cancro era presente. Kate ha reso omaggio alla équipe medica e al principe William, spiegando che si stava sottoponendo a un ciclo di "chemioterapia preventiva" - che continua - e che ci era voluto del tempo per spiegare cosa stava succedendo ai suoi tre figli.

Kate, i ringraziamenti

Dopo la pubblicazione della dichiarazione, Kate ha ricevuto un'ondata di sostegno da tutto il mondo, inclusi messaggi inviati da capi di stato, celebrità e istituzioni. Il 23 marzo da Kensington Palace è stata rilasciata una dichiarazione in cui si affermava che sia Kate che William erano "enormemente toccati" dai gentili messaggi e che erano "grati" per la comprensione della loro richiesta di privacy.