Mercoledì 27 Marzo 2024, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 16:10

Applausi a pioggia e bagno di folla per la regina Camilla - punto di riferimento della famiglia reale britannica in questo momento segnato dai problemi di salute di re Carlo III e da quelli di Kate, principessa di Galles, consorte dell'erede al trono William - tornata oggi a rappresentare in solitaria casa Windsor in una visita ufficiale: dopo l'Irlanda del nord stavolta a Shrewsbury, storica cittadina dell'Inghilterra profonda.

Centinaia di persone ad accogliere la regina

Accolta da centinaia di persone, Camilla, 76 anni, si è mostrata sorridente e in forma, e ha scambiato parole e sorrisi con diverse persone assiepate lungo il percorso della sua passeggiata a piedi fino alla sede del mercato agricolo locale, recentemente ristrutturato nel cuore della città: capoluogo della contea dello Shropshire, nelle Midlands inglesi, noto per il centro medievale e per aver dato i natali a Charles Darwin. La sua presenza appare un segnale tranquillizzante sull'evoluzione immediata della salute del consorte Carlo, alle prese con la cura di un cancro annunciato il mese scorso ma comunque in grado, come comunicato ieri da Buckingham Palace, di presenziare domenica 31 alla tradizionale messa reale di Pasqua (oltre che di adempiere agli impegni istituzionali 'indoor' a palazzo).

La frase su Kate

Quanto alle richieste di rassicurazione di alcuni sudditi sulle condizioni della principessa di Galles, che ha a sua volta svelato la settimana passata di avere un cancro e di essere sotto chemioterapia, Camilla ha risposto così: «So che Catherine è emozionata per tutti i gentili auguri e le espressioni di sostegno».