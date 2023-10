Justin Timberlake, shopping a sorpresa in un negozio di Mantova

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 15:03

Il famoso cantante, ballerino, attore e produttore discografico americano Justin Timberlake ha fatto una visita a sospresa a Mantova. Come racconta "primadituttomantova.it" nel pomeriggio di martedì Timberlake è stato avvistato nel negozio di abbigliamento "Scout" situato in via Corridoni, nel cuore del centro storico della splendida cittadina. Le commesse del negozio, Elisa e Annachiara, sono rimaste sorprese e felici di incontrare l'artista e hanno scattato una foto con lui: «Non ce ne siamo rese conto subito. Che bello però». Justin Timberlake e sua moglie Jessica Biel, anch'essa attrice e sposata con lui dal 2012, non sono nuovi in Italia. Recentemente, insieme alla moglie, Timberlake si trovava a Roma per la Ryder Cup.