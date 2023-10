Jolanda Renga scrittrice, la scelta della figlia di Ambra e Francesco

Sabato 7 Ottobre 2023, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 16:44

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, Jolanda Renga, ha scelto di non seguire le orme dei suoi genitori nel mondo della musica, della tv e del cinema,ma di dedicarsi piuttosto alla scrittura. A 19 anni ha infatti pubblicato il suo primo romanzo intitolato "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia". Il libro affronta il tema dell'educazione sentimentale attraverso il personaggio di Giaele. Jolanda ha sempre amato scrivere e spera che questa passione possa diventare una professione. I genitori Ambra Angiolini e Francesco Renga sono molto orgogliosi del debutto letterario della figlia e le hanno dimostrato tutto il loro amore e sostegno anche pubblicamente. Nonostante la separazione nel 2015, Angiolini e Renga mantengono un profondo affetto reciproco e questo comportamento gli è stato più volte riconosciuto dal pubblico che, con affetto, ha mostrato la propria ammirazione per la famiglia. Verissimo, lo sfogo di Jolanda Renga: «Quando mi hanno detto che sono brutta ho pianto un'ora. Ho capito che era una ferita aperta»