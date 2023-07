Johnny Depp, band russa gli offre 370mila dollari per suonare: fan ucraini pronti a rilanciare per allontanarlo da Mosca

Jhonny Depp diventa il nuovo pomo della discordia nel conflitoo russo-ucraino. Mikhail Lisov, membro del gruppo russo «Yamore», in un'intervista rilasciata a RIA Novosti ha confermato l'informazione secondo cui i suoi colleghi stanno negoziando l'arrivo dell'attore e musicista americano in Russia questo autunno.

«I miei colleghi stanno negoziando. Sono in contatto con il suo manager. Ma non ci sono ancora informazioni precise: verrà o no», ha risposto Lisov. La Pr manager del gruppo Maria, in un'intervista a RIA Novosti, ha affermato che è in corso «la fase più delicata della trattativa». «Depp è stato invitato come player per registrare la parte di chitarra di uno dei nuovi brani della band. Non ci sarà un'esibizione dal vivo, come scrivono in molti», ha commentato Maria, «Il viaggio è previsto per ottobre, se tutto va bene».

La proposta russa

In precedenza, i media, citando il servizio stampa di Yamore, avevano riferito che l'attore di Hollywood sarebbe venuto in Russia questo autunno e avrebbe visitato diverse città. Per questo gli sarebbe stato promesso un compenso di

«Stiamo discutendo sulla cifra.

Ma non è ancora stato definito nulla, quindi le condizioni potrebbero cambiare», ha aggiunto il manager.

È stato notato che i negoziati sulla visita sono stati condotti con il manager della star nel 2018. Quindi Depp è venuto nella capitale per esibirsi come parte della rock band degli Hollywood Vampires. Allo stesso tempo, sarebbe stata discussa la possibilità di una traccia congiunta con Yamore. Ma a causa del contenzioso tra Johnny Depp e la sua ex moglie, l'attrice Amber Heard, l'arrivo dell'attore ha dovuto essere posticipato.

“Take care, see you soon”. That’s how actor Johnny Depp addressed the Russians in a video greeting.



Russian audiences were greeted by the Hollywood actor prior to the premiere of the film "Jeanne du Barry" in Moscow. In the film, Depp plays the role of King Louis XV of France. pic.twitter.com/Xy3ZfYSc65 — UNITED24.media (@United24media) July 13, 2023

La «controffensiva» ucraina

Un certo numero di fan si è offerto di raccogliere i 370 mila dollari per l'attore e musicista americano Johnny Depp per non suonare in Russia nell'autunno del 2023. Gli utenti ucraini hanno lasciato dozzine di commenti sotto il suo post su Instagram (l'attività del social network è vietata nella Federazione Russa). «Si consiglia all'esecutore del ruolo di Jack Sparrow, che ha in programma di registrare una canzone congiunta con la band russa Yamore, di abbandonare il tour russo», scrivono i fan ucraini. Un utente sui social ha così sottolineato: «Sappiamo tutti che sei una persona intelligente e gentile, per favore non commettere errori del genere»