Claudia Gerini respinta da Johnny Depp: «Gli misi il mio numero nel cappello e non mi richiamò. E quella cena Brad Pitt...»

Claudia Gerini e quell'incontro con Brad Pitt, che era a cena con Edward Norton. Ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, l'attrice ha raccontato ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro di aver sempre preferito gli uomini dall'aspetto mediterraneo, salvo poi ricredersi quando è stata a pochi passi dal sex symbol americano. «Ho sempre amato gli uomini con la carnagione scura e gli occhi scuri e quando si parlava di Pitt dicevo 'vabbé, il classico americano biondo con gli occhi azzurrì. Poi però'...». Cosa accadde? «Ero a cena a Venezia col mio fidanzato e c'erano Brad Pitt ed Edward Norton che erano lì per presentare 'Fight Club'. A fine cena, Pitt si spostò dalla nostra parte del tavolo e devo dire che sì, era molto bello. Era molto cowboy, sensuale, sicuro di sé e giocava con un accendino. E io, per ridere, mi sono detta: mi piacerebbe essere quell'accendino...».

Claudia Gerini respinta da Johnny Deep: l'aneddoto

La sua vera passione però è un'altra: Johnny Deep. «Con lui feci una 'claudiatà: andai a una cena a Roma dove c'era anche lui, era il periodo del processo contro Amber Heard.

Il rapporto con Verdone

Si è molto scritto anche del rapporto di Claudia Gerini con Carlo Verdone. «Ci sentiamo quasi tutti i giorni, ci siamo molto frequentati in quei due anni e mezzo in cui abbiamo fatto 'Viaggi di Nozze', ci siamo molto invaghiti l'uno dell'altra. Ad un certo punto - spiegato l'attrice - abbiamo avuto questo flirt ma sia io che lui eravamo in un momento di vita diverso e ho detto: 'Carlo, io in questo momento non sono adatta ad esser la tua compagna'. Insomma, mi sono un pò sottratta a questa relazione ma tra noi c'è un sentimento di grandissima amicizia». Ma ora Claudia Gerini è fidanzata o single? «Sono libera da due anni - confessa a 'un giorno da pecorà - Gli uomini forse non mi corteggiano molto perché hanno un pò di timore, le donne indipendenti e autonome forse spaventano».