Ben Affleck e il romantico regalo a Jennifer Lopez per San Valentino: «Quando è vero amore può durare per sempre»

Lunedì 14 Febbraio 2022, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 10:28

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. E Ben Affleck e Jennifer Lopez ne sono la prova. Sono passati 20 anni da quel lontano 2002 quando Ben e Jlo con la loro storia d'amore fecero sognare il mondo. Un percorso che era continuato nel 2003 con un anello e che però era improvvisamente finito nel 2004. Rimasero sempre buoni amici, ognuno impegnato nella costruzione della propria vita, Ben Affleck con Jennifer Garner (da cui ha avuto tre figli), Jennifer Lopez con una serie di amori (e due figli, Emme e Max, nati dal matrimonio con Marc Anthony). Ora sono tornati insieme. E il loro amore sembra destinato a durare per sempre.

Per San Valentino l’attore e regista ha voluto stupire la cantante con una sorpresa speciale. Sulle note di “On my way” tratta dal film “Marry me” di JLo, Affleck ha inserito clip e foto di loro due insieme: una serie di ricordi dolcissimi, dagli Oscar insieme ai baci in pubblico, fino alle riprese di Jenny from the block. Tramite la sua newsletter ha svelato commossa il regalo di Ben: Jennifer ha raccontato le emozioni nel ricevere il regalo nella sua newsletter: «Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore, ai suoi giri inattesi e ai cambi di rotta, ma anche al fatto che quando è vero amore, può durare per sempre», ha scritto.



