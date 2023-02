Morto Jansen Panettiere, attore di Disney Channel e fratello di Hayden: aveva 28 anni, mistero sulle cause del decesso

Giornata di lutto per il mondo del cinema per ragazzi e del piccolo schermo americano. È morto improvvisamente l'attore statunitense Jansen Panettiere, il fratello minore dell'attrice Hayden, noto al pubblico dei giovanissimi per i suoi telefilm trasmessi sui canali televisivi Nickelodeon e Disney Channel. Si è spento lo scorso 19 febbraio nella sua casa di New York, a soli 28 anni.

La tragica notizia è stata confermata alla Cnn da Kasey Kitchen, portavoce della sorella dell'attore. Non si conoscono per ora le cause del decesso, ma secondo fonti vicine alla polizia citate dal sito di gossip TMZ, non si sarebbe trattato di una morte violenta.

Tuttavia, come riporta il Daily Mail, pare che il 28enne da tempo convivesse con problemi di salute mentale, in particolare ansia e depressione. Nonostante l'attore avesse intrapreso un percorso di guarigione, aiutato anche dalla passione per il graffitismo che gli consentiva di «dipingere i suoi problemi», nell'ultimo scorcio della sua vita Jansen stava attraversando un periodo difficile, di cui però non sono ancora stati resi noti i dettagli.

Ti ho "conosciuta" da bambina, ma ho capito subito che mi saresti entrata nel ❤️ e lì sei rimasta.

Volevo essere come te... I boccoli biondi, il sorriso dolce. Mi dispiace così tanto per la tua perdita, la sento mia 😔 #HaydenPanettiere #JensenPanettiere pic.twitter.com/AMafqZK6ml — ❌ Deby From The Block ❌ (@DeborahAdorisio) February 21, 2023

Una carriera breve ma ricca

Nato il 25 settembre 1994 a Palisades (New York), Jansen era più giovane di Hayden di cinque anni e ha seguito la sorella nella recitazione fin da ragazzo. Ha debuttato in televisione nel 2002 nella serie di Disney Channel «Even Stevens» e ha avuto un piccolo ruolo nella sitcom «Hope & Faith», insieme all'attrice e conduttrice televisiva Kelly Ripa. È poi apparso in altre serie televisive come «Bluès Clues & You», «Tutti odiano Chris», «Major Crimes» e «The Walking Dead». Jansen aveva inoltre fatto parte del cast di alcuni lungometraggi, quali «L'ultimo giorno d'estate» (2007), «La partita perfetta» (2009) e «The Forger» (2012).

Oltre a recitare, Jansen ha svolto una notevole quantità di lavori di doppiaggio, tra cui quelli per i personaggi di «Holly Hobbie & Friends» di Nickelodeon e per lungometraggi d'animazione come «Robots» del 2005 e «L'era glaciale 2 - Il disgelo» del 2006.

Nel corso della sua breve carriera Jansen ha lavorato in diverse occasioni anche insieme alla sorella, nota soprattutto per i suoi ruoli da protagonista in serie tv di fama come «Heroes» e «Nashville». I due fratelli hanno recitato l'uno affianco all'altra nel film targato Disney Channel del 2004 «Tiger Cruise - Missione crociera» e successivamente in «The Forger», nel 2012.