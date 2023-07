Jackie Chan non darà in eredità al figlio il suo patrimonio da 400 milioni: «Se è capace farà fortuna da solo»

Attore popolare, superstar, miliardario: eppure il suo patrimonio, stimanto in una fortuna da 400 milioni di dollari, non andrà in eredità al figlio. Sarebbe questa la decisione dell'attore Jackie Chan, decisamente preoccupato per come il primogenito Jaycee potrebbe gestire l'ingente somma in suo possesso.

Jackie Chan e il patrimonio, cosa succede?

Il protagonista di film action e commedie, 69 anni, ha una relazione turbolenta con i suoi due figli, Jaycee Chan, 40 anni, e Etta Ng Chok Lam, 23 anni, che lo ha recentemente accusato di averla abbandonata.

Nato il giorno dopo le nozze di Jackie Chan con la moglie Joan Lin, nel 1982, Jaycee ha provato a seguire le orme del padre intraprendendo la carriera di attore e musicista, ma ha raggiunto risultati nettamente inferiori. Mentre i due sono spesso apparsi sullo schermo insieme (in particolare come co-protagonista nel film del 2011, 1911), la loro relazione fuori dallo schermo è stata difficile.

Bochicchio, vip beffati: le inchieste si chiudono e nessuno riavrà i soldi. La moglie rinuncia all'eredità

Nel 2014, Jaycee è stato arrestato dalla polizia di Pechino con l'accusa di possesso di droga e di aver ospitato altre persone nella sua casa per uso illegale di droghe. L'attore è stato detenuto per sei mesi, durante i quali sua madre gli ha fatto frequentemente visita, mentre né lei né il padre hanno partecipato all'udienza in tribunale.