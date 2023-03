Ivano Marescotti, le tre mogli e il figlio morto per cancro: l'ultimo matrimonio nel 2022 con la sua Erika

Ivano Marescotti a febbraio dello scorso anno aveva deciso di ritirarsi dalle scene per dedicarsi solo alla sua accademia teatrale a Ravenna, che portava il suo nome. L'addio alle scene gli aveva permesso di dedicarsi anche maggiormente alla sua famiglia. Aveva sposato la moglie Erika Leonelli (49 anni), sua ex allieva, il 26 marzo 2022 con rito civile. Per uno strano gioco del destino quella festa proprio un anno fa, nei locali dell’Ecomuseo delle erbe palustri. Quel matrimonio era stato celebrato in dialetto per rimarcare il suo legame fortissimo con la tradizione romagnola.

Ai genitori, Speranza e Amleto, era legatissimo. In una trasmissione aveva descritto il papà come un partigiano che non aveva mai studiato e che aveva dedicato tutta la sua vita al lavoro nei campi. Nonostante una vita non proprio abbiente, di quella infanzia insieme alle due sorelle ha sempre portato un ricordo felice.

Ivano Marescotti, chi era l'attore e regista romagnolo: la carriera, da Ridley Scott a Benigni

Ivano Marescotti, i tre matrimoni e il figlio morto per cancro

Dal primo matrimonio ha avuto un figlio di nome Mattia, prematuramente morto a 43 anni per cancro. Dalle seconde nozze con Ifigenia Kanarà ha avuto una figlia, Iliade, nata nel 2003. Nel 2022 il terzo matrimonio con la sua ex allieva e collaboratrice al Teatro Accademia Marescotti. «Erika era mia allieva al Tam. Ora, dopo lo scoppio della scintilla, daremo fuoco alle polveri», aveva detto di quella donna più giovane di lui di 28 anni. «La scelta di chiudere la mia carriera di attore dopo oltre 40 anni di teatro e cinema - aveva raccontato - è legata a questa nuova fase che si sta aprendo. Mi appresto a vivere quella che viene chiamata la terza età, in pratica a sò vec, facendo le cose che più mi interessano».