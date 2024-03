Influencer e star di Onlyfans ha evaso oltre 120.000 euro: ricavi non dichiarati su un conto corrente estero

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno svolto un'attività di verifica fiscale nei confronti di una digital content creator seguita da oltre 400mila follower sui più popolari social network, come Instagram e TikTok, e titolare di un account sul sito Onlyfans che non avrebbe dichiarato al Fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria di redditi di lavoro autonomo.

L'evasione fiscale e i ricavi

L'attività esercitata, consistente nella registrazione di foto e video e nel successivo caricamento su internet finalizzato alla condivisione pubblica, avrebbe fruttato all'influencer, fra il 2017 e il 2023, oltre 120.000 euro di ricavi non dichiarati, derivati dall'acquisto, da parte degli utenti privati, di abbonamenti o di singoli contenuti digitali sul sito Onlyfans, mentre, per quanto attiene alle piattaforme social, i compensi venivano erogati in base al numero di visualizzazioni raggiunto dai contenuti pubblicati e dei like ricevuti.