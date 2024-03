Chi sono le vittime dell'incendio di Bologna, Stefania e i suoi 3 figli. Sui social scriveva: «La vita va vissuta intensamente»

Stefania Alexandra Nistor è la donna morta nell'incendio a Bologna. Insieme a lei i figli: due sorelline e un fratellino. Tutti deceduti per il fumo del rogo nell'appartamento dove vivevano. Lei aveva 32 anni, di origine romena, non è sopravvissuta al trasporto in ospedale. Era una femmina la bimba più grande, sei anni e anche una dei due gemelli di due anni. La famiglia si trovava nella stessa stanza da letto.

Incendio a Bologna in un appartamento, tre bambini morti insieme alla mamma: Stefania Alexandra Nistor aveva 32 anni

La vicina

«Stefania era una ragazza molto gentile e carina, una bellissima famiglia.

I social

Scorrendo sui social, risalta subito il suo sorriso e la sua voglia di vivere. «Piena di adrenalina! La vita va vissuta intensamente», era il suo status su Facebook. Nelle foto si vedono anche i suoi figli e l'ex compagno, con cui era separata. Secondo le prime indagini, il dramma sarebbe nato da un incidente. Probabilmente il corto circuito di una stufetta elettrica.

I bambini

I bimbi si chiamavano Giorgia Alexandra Panaite, la più grande, Mattia Stefano e Giulia Maria i due gemelli.