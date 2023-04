Ilary Blasi, il saluto a fine puntata all'Isola dei Famosi fa discutere: cosa è stato notato

Martedì 18 Aprile 2023, 07:55

La prima puntata dell'edizione 2023 de L'Isola dei Famosi si è conclusa, suscitando però l'attenzione di molti spettatori per un particolare insolito: al termine del collegamento, Ilary Blasi non ha eseguito un gesto particolare che solitamente caratterizza la sua conduzione del programma. O almeno la chiusura dello stesso. Ma di che cosa si potrebbe trattare? Scopriamo insieme cosa hanno notato i fan.

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music by Korben MkDB

