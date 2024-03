Il Volo a Domenica In: «Noi tre? Litighiamo tutti i giorni. Siamo già sciolti!»

Lunedì 25 Marzo 2024, 11:37

Ospiti di Mara Venier nel salotto di ‘Domenica In’ il 24 marzo, i ragazzi de Il Volo commentano ironicamente la notizia sul loro scioglimento dovuto a un litigio durante un’intervista. “Noi tre? Litighiamo tutti i giorni. Adesso, noi siamo assieme ma siamo sciolti… siamo cani sciolti…”, dichiarano Gianluca, Piero e Ignazio. “No, ma si sa, oggi, per dare notizia, siamo abituati Mara, lo sai meglio di noi… però ci sta, dai! Molta gente ci ha fermato per strada chiedendoci ‘non vi separate, perché siete forti voi tre, non vi separate’. […] Diciamo che in ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene un po’ un equilibrio ed è Ignazio, perché io e Piero siamo la destra e la sinistra, i poli opposti… ed io sono Mattarella…”, conclude Ignazio. Immagini RaiPlay www.raiplay.it



LEGGI ANCHE: -- Il Volo, il primo album interamente di inediti è ‘Ad Astra’: i primi dettagli