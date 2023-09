Ida Di Benedetto, chi è l'attrice napoletana: età, figli, altezza e premi vinti in carriera (nel 1981 il David)

Ida di Benedetto è un'attrice napoletana molto legata alla sua città. dove è nata il 3 giugno 1945. È alta 1.70, il suo compagno è l'ex ministro Giuliano Urbani. Sua figlia è l'attrice e produttrice Marta Bifano. Durante la sua carriera Ida Di Benedetto ha vinto il David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel 1981 con "Camera d'albergo" film italo-francese diretto da Mario Monicelli. L'attrice ha anche vinto due Nastri d'argento nel 1980 e nel 1981 (rispettivamente come migliore attrice protagonista e come migliore attrice non protagonista) e nel 2014 ha ricevuto l'Excellence award miglior attrice nell'ambito del Foggia Film Festival.

Tra i volti noti della soap napoletana "Un Posto al Sole", dove ha interpretato il ruolo della contessa Federica Palladini, dal 1995 è sentimentalmente legata a Giuliano Urbani, 86 anni, che dal 2001 al 2005 ha ricoperto la carica di ministro dei Beni e delle attività culturali.